Virajı Almayan Balya Yüklü Kamyonet Devrildi
14 dakika önce
Isparta'da balya yüklü kamyonetin virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Isparta'da balya yüklü kamyonetin virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.45 sıralarında Yalvaç - Senirkent yolu üzerindeki Aşağıkaşıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç'tan ot balyası aldıktan sonra Eğirdir'in Barla köyüne gitmek üzere yola çıkan kamyonet, Aşağıkaşıkara köyü yakınlarında virajı alamayarak devrildi.
Talihsiz kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ise hafif çapta maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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