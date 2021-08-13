Virajı dönemeyen hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Habipler-İhsaniye yolunda virajı dönemeyen hafriyat kamyonu devrildi. Devrilen kamyonun taşıdığı hafriyat yola savrulurken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 18.30'da Eyüpsultan Habipler - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZA 7338 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü yolda bulunan virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyon yola devrildi. O esnada kamyonun yanından bir araç geçmemesi faciayı önlerken, kamyonda bulunan hafriyat yere savruldu. Uzun süre trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kamyonun yoldan çekilmesi ve hafriyatın temizlenmesiyle açıldı. - İSTANBUL