Son Dakika Haberleri: Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'da viraja hızla giren otomobil dönüş yapamayınca köprüden uçtu.

Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da viraja hızla giren otomobil dönüş yapamayınca köprüden uçtu. Otomobil, yaklaşık 20 metreden insanların üzerine düştü. Aracın düştüğü yerde taksi bekleyen bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde meydana geldi. Sürat yapan otomobil, virajı dönemeyince köprüden 20 metre aşağıya, insanların üzerine düştü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, köprünün üstünde hızla giden otomobilin virajı dönemeyerek, köprü korkuluklarına çarptığı ve 20 metre aşağıya düştüğü görüldü. Otomobilin düştüğü yerde ise 10 kişilik bir grubun beklediği kameralara yansıdı.

Yerel medya, kazada taksi bekleyen bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. 6 yaralıdan 3'ünün köprüden düşen aracın içerisinde bulunduğu ve sürücünün ağır yaralı olduğu belirtildi.

Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:16 Kaynak: DHA
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