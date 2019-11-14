Son Dakika Haberleri: Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı
Son Dakika Güncel Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı - Son Dakika

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

6 saat önce

Slovenya'da viraja hızlı giren otomobil, sağ şeritteki TIR'a çarptı.

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı, System.String[]

Slovenya'da viraja hızlı giren otomobil, sağ şeritteki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan TIR, yan yatarak köprüden aşağıda düştü. Otomobil ve TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'nın yakınlarında bulunan Golovec tüneli çıkışında meydana geldi. Viraja hızlı giren bir otomobil sağ şeritte seyreden TIR'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan TIR, yan yatarak köprü korkuluklarını kırdı ve yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Kazada, 58 yaşındaki TIR sürücüsü ve 40 yaşındaki otomobilin sürücüsünün yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, TIR'ın arkasındaki tankerde yanıcı madde olmadığı, bunun da kazanın ölümcül olmamasında büyük rol oynadığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin kontrolden çıkması

-TIR'a çarpma anı

-TIR'ın kontrolden çıkarak yan yatması

-TIR'ın köprüden düşme anı

-TIR'ın düştükten sonraki fotoğrafları

-Detaylar


Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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