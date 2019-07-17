Virajı dönemeyen tır kurtarıldı
3 saat önce
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde virajı dönemeyen vinç yüklü tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
'ın Kemaliye
ilçesinde virajı dönemeyen vinç yüklü tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kemaliye ilçesine bağlı Başarı Köyüne sondaj çalışmaları için giden vinç yüklü tır, güzergahta virajı alamayıp sıkışınca yolda kaldı. Bunun üzerine durum Özel İdaresine bildirildi. Vatandaşlar ve Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla tır başka araçlarla çekilerek kurtarıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN
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