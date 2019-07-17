Son Dakika Haberleri: Virajı dönemeyen tır kurtarıldı
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Virajı dönemeyen tır kurtarıldı

3 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde virajı dönemeyen vinç yüklü tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Virajı dönemeyen tır kurtarıldı, System.String[]
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde virajı dönemeyen vinç yüklü tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kemaliye ilçesine bağlı Başarı Köyüne sondaj çalışmaları için giden vinç yüklü tır, güzergahta virajı alamayıp sıkışınca yolda kaldı. Bunun üzerine durum Özel İdaresine bildirildi. Vatandaşlar ve Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla tır başka araçlarla çekilerek kurtarıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN
Erzincan, Kemaliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
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