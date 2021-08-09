Virajsa feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da virajı alamayan aracın karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi ölümden döndü.

Kaza, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Kocakoru-Ağaçlı mahalleleri bağlantı yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden gelen 16 ANG 849 plakalı araç sürücüsü Cengiz Ş., dar köy yolunda virajı alamayarak karşı şeride geçti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bu esnada karşı yönden seyreden 16 HEP 41 plakalı Cafer T. (40) idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. İki araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. İhbar üzerine hızla kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fabrika işçisi olan evli ve 3 çocuk babası Cafer T. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Bülent Ö. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde, 16 ANG 849 plakalı araç sürücüsü Cengiz Ş. ve yanındaki İbrahim Ş. ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

(Adem Tunçer/İHA)