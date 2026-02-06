Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi

Sosyal medyada viral olmayı hedefleyen bir meydan okuma, genç bir adamın hayatına mal oldu.

Kolombiya'da yaşayan 30 yaşındaki influencer Angel Montoya, arkadaşının kayda aldığı bir video sırasında bir köprüden Cauca Nehri'ne atladı. Montoya, bu tehlikeli atlayışı canlı yayın için yapıyordu.

Görüntülerde Montoya'nın atlamadan önce oldukça rahat olduğu, arkadaşıyla gülüp şakalaştığı görülüyor. O anlarda ne kendisi ne de arkadaşı, yaşanacakların bir faciaya dönüşeceğini fark etti.

Ancak suya düştüğü anda durum değişti.

Montoya, nehirdeki çok güçlü akıntıya karşı koymaya çalıştı ve kıyıya doğru yüzmeye başladı. Fakat akıntı o kadar şiddetliydi ki başarılı olamadı. Bu sırada çekim yapan arkadaşının "Akıntı seni sürükleyecek" dediği duyuluyor. Ancak ses tonundaki rahatlık, tehlikenin hâlâ tam olarak anlaşılmadığını gösteriyor.

Kısa süre sonra Montoya, azgın suların içinde tamamen kayboldu.

Olayın ardından video sosyal medyada paylaşıldı ve Montoya'yı bulmak için yardım çağrısı yapıldı. Videoyu izleyen birçok kişi, nehrin ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

"Cauca Nehri çok tehlikelidir. Videoda bile girdaplar net şekilde görülüyor.

Burası yıllardır birçok kişinin hayatını kaybettiği bir nehir."

Ne yazık ki korkulan oldu.

Yetkililer, Montoya'nın cansız bedenini nehir kıyısında buldu. Nehir kenarında çalışan işçilerin cesedi fark edip yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Olaydan sonra konuşan bölge güvenlik yetkilisi Francisco Tenorio, vatandaşlara sert bir uyarıda bulundu:

"İnsanların hayatlarını riske atmamalarını istiyoruz.

Şu anda yağmur mevsimindeyiz ve bölgede ani seller yaşanıyor.

Hayat her şeyden değerlidir ve asla sosyal medya uğruna tehlikeye atılmamalıdır."

Bölgede yaşayan Macre Uzzy adlı bir kişi ise, geçmişte aynı nehre atladığını ancak bunu bilinçli ve hazırlıklı şekilde yaptığını söyledi:

"Ben de ekstrem sporları seviyorum ama çılgınca bir şey yapmadan önce mutlaka araştırma yaptım.

Daha önce defalarca atlamış biriyle birlikteydim ve bana rehberlik etti.

Nehirde akıntıyla birlikte yüzmek gerektiğini ve kıyıların çok tehlikeli olduğunu biliyorduk."

Uzzy, sözlerini şu uyarıyla tamamladı:

"İster ekstrem spor olsun ister başka bir riskli aktivite…

Profesyonellerle hareket edin, önceden hazırlık yapın ve şunu unutmayın:

Tüm önlemler alınsa bile risk her zaman vardır."