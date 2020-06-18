Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika

Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde sivil mimari örneği olan tarihi evler restore edilmeyi bekliyor.

Zile ilçesi Amasya Caddesi üzerinde bulunan tarihi konaklar kaderine terk edilmiş durumda. Birçoğu kullanılamaz hale gelen ve hasar gören tarihi evler çevrelerine tehlike saçıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan evlerden yaklaşık 250 yıllık Cımbıllar konağı ise büyük hasar gördüğü yangının izlerini taşıyor. Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz, konağın bakımsızlık ve ilgisizlikten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Tarihi yapıların restore edilmesi anlamında mahalli idarelerin çok fazla bir şey yapma imkanı olmadığını ifade eden Yılmaz, "Zile'de binlerce tescilli tarihi ev var. Bu konakta bunların en güzellerinden bir tanesi. Yurt dışından gelip bu yapıyı inceleyenler oluyor" dedi. Tarihi binanın çok fazla mirasçısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bakanlık veya devlet gücü ile buranın restore edilip turizme kazandırılması şart. Ailede çok fazla mirasçı olduğu için bir araya gelemiyorlar. Bunun gibi onlarca ev var" diye konuştu.

Tarihi konağın yakın bir zamanda çıkan yangında büyük zarar gördüğünü belirten Yılmaz, "Binan yanmasına çok üzüldük. Ama restore için projeleri belediye için hazırlatılmıştı. Yani restorasyonu içim bir problemi yok" ifadelerini kullandı.