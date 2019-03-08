Son Dakika Haberleri: Viranşehir Adliyesinde Büyük Panik

Viranşehir Adliyesinde Büyük Panik

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye binasında devam eden tadilat çalışmalarında çatının ön kısmı büyük bir gürültüyle yerinden koptu.

Viranşehir Adliyesinde Büyük Panik, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye binasında devam eden tadilat çalışmalarında çatının ön kısmı büyük bir gürültüyle yerinden koptu. Yaralanan olmazken çalışanlar binadan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye sarayı hizmet binasında bir süredir devam eden onarımlar kapsamında çatı kısmının onarımı yapılıyordu. Tadilat sırasında çatının ön kısmından parçalar koparak aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle düşen ravaklar bina içindeki görevlileri korkuttu. Olayın ardından bina boşaltılırken bina çevresinde güvenlik önemleri alındı. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kopan parçalar temizlendi. Adliye çalışanları binasın bahçesinde vatandaşların taleplerini almaya devam etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Viranşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir Adliyesinde Büyük Panik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]