Viranşehir Adliyesinde Büyük Panik
22 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye binasında devam eden tadilat çalışmalarında çatının ön kısmı büyük bir gürültüyle yerinden koptu.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde adliye binasında devam eden tadilat çalışmalarında çatının ön kısmı büyük bir gürültüyle yerinden koptu. Yaralanan olmazken çalışanlar binadan tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye sarayı hizmet binasında bir süredir devam eden onarımlar kapsamında çatı kısmının onarımı yapılıyordu. Tadilat sırasında çatının ön kısmından parçalar koparak aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle düşen ravaklar bina içindeki görevlileri korkuttu. Olayın ardından bina boşaltılırken bina çevresinde güvenlik önemleri alındı. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kopan parçalar temizlendi. Adliye çalışanları binasın bahçesinde vatandaşların taleplerini almaya devam etti. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:42 Kaynak: İHA
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti
Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı
Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı