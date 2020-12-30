Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Belediye Başkanı Salih Ekinci Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ekinci, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 750 binden fazla fotoğraf arasından belirlenen 76 seçkin kareyi inceledi.
Ekinci, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ile spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ederek oylama yaparken zorlandığını söyledi.
Ekinci, Anadolu Ajansı'nın önemli bir görevi yıllardır başarılı şekilde yürüttüğünü belirterek tüm çalışanlara başarı diledi.
Kaynak: AA
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