Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci, asfaltlama çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Belediye Başkanı Salih Ekinci, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekinci, Yenişehir Mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden Ekinci, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Önümüzde kış sezonu var. Kış sezonuna pandemi de eklenince çalışmalarda aksamalar olabiliyor. Fakat biz yine de Halkımızın mağduriyet yaşamaması için her fedakarlığı yapacağız. Burada hizmet için varız." dedi.