Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, incelemelerde bulundu

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede devam eden yatırımları inceledi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekinci, meclis üyesi İrfan Şehmusoğlu ve birim müdürleriyle Hürriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden gençlik merkezi inşaatını gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ekinci, daha sonra yarı olimpik yüzme havuzu ile futbol müsabakalarının yapılacağı stat inşaatlarına geçti. Çalışmaları yerinde inceleyen Ekinci, bütün yatırımları en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

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