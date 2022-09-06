Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti

06.09.2022 16:13
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kazı alanında incelemelerde bulunan Başkan Ekinci, çalışmalarla ilgili Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, kazı çalışmalarını sürdüren Güldoğan ve ekibine teşekkür etti.

Sefertepe'nin çok önemli bir yer olduğunu belirten Ekinci, Sefertepe'nin Şanlıurfa ve bütün dünyaya yeni değerler katacağına inandığını ifade etti.

Doç. Dr. Güldoğan da Sefertepe'de 2022 yılı kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmalara destek sunan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Susuz kalan vatandaşlar pankart açtı: Cünüp olduğumuz zaman günahımız, Allah katında siz yetkililerin olsun Susuz kalan vatandaşlar pankart açtı: Cünüp olduğumuz zaman günahımız, Allah katında siz yetkililerin olsun Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: AA

Salih Ekinci, Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:13 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu! "Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı"
15:11 EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak
15:04 Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:14:17. #1.12#
SON DAKİKA: Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement