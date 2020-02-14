Viranşehir Belediyesi ekmek zammına itiraz etti - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zamma itiraz etti.



Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların en temel ihtiyaç olan ekmeğin yeni düzenlenen tarife ile fiyatın yüksek belirlendiği yönünde belediyeye yoğun başvurular olduğunu belirtti.



Ekinci, "Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının 11 Şubat 2020 tarih ve 28 sayılı yazılarıyla Viranşehir ilçesinde geçerli olmak üzere ekmek fiyat tarifesi belirtilmiş olup bu yeni tarife 12 Şubat 2020 tarihinde Belediye başkanlığımıza bildirilmiştir. Yeni belirlenen fiyat tarifesi incelendiğinde 240 gram ekmek fiyatının 1 buçuk TL olarak düzenlendiği görülmüştür. Eski fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 1 TL'ye satılmakta iken yeni düzenlenen tarifeye göre yüzde 25 oranında ekmek fiyatına zam yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yukarıda söz konusu olan raic fiyatının yüksek olduğu, bu da ilçemizde yaşayan halkın bu ekmek zammından etkileneceği, ekmeğin sofrada bulunulması zorunlu ve vazgeçilmez bir gıda olduğu bilinmesine rağmen yüksek oranda yapılan bu zamanın ilçemizde yaşayan birçok fakir ve yoksul vatandaşı etkileyeceğinden dolayı 5362 sayılı kanunun 62.Maddesi gereğince yapılan bu zammın yeniden değerlendirilip, iptal edilmesi hususu hakkında dilekçemizi Viranşehir Kaymakamlığına gönderdik" diye konuştu. - ŞANLIURFA