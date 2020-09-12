Viranşehir Belediyesi'nde hükümlüler çalışacak - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Denetim Serbestlik" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz arasında imzalanan protokol ile ilçede hükümlüler ücretsiz olarak çalışacak.

Yapılan işbirliği protokolü kapsamında hükümlüler, belediye bünyesindeki birimlerde bireysel olarak temizlik ve ofis işlerinde çalışacak. Hükümlüler ayrıca gurup halinde mesire alanlarının temizliği, park ve bahçe yapım onarım işlerinde de görev alacak.

Belediye Başkanı Ekinci, hükümlülere yönelik hazırlanan projelere belediye olarak destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma zorunluluğu verilen hükümlüler hem topluma olan borçlarını ödeyecek hem de rehabilite olup topluma kazandırılacak. Hükümlülerin eğitimi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ve meslek edinmeleri konusunda hazırlanacak projelere destek veriyoruz."