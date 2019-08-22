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Viranşehir Belediyesi'nden cami temizliği

5 dakika önce

Viranşehir Belediyesi, ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Viranşehir Belediyesi'nden cami temizliği, System.String[]

Viranşehir Belediyesi, ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik çalışmasına ilçenin en büyük Camisi olma özelliğini taşıyan Tepret camisinde başladı. Caminin içi ve dışı ekipler tarafından temizlendi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede bulunan tüm camilerde genel temizlik çalışması yapılacağını ifade ederek, "Kutsal Mekanlarımızın temiz ve hijyenik olması için Belediye olarak üstümüze düşeni yapacağız. Her açıdan görev alanımızda bulunan en iyi hizmeti vatandaşlarımıza vermek için gece gündüz hizmet veriyoruz. Amacımız daha yaşanılır bir Viranşehir için halkımıza en iyisini sunmaktır." dedi.

Viranşehir Belediyesi, Viranşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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