Viranşehir Belediyesi parklarda ücretsiz çay ikramında bulunacak - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi parklarda vatandaşlarda ücretsiz çay ikramında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çarşı merkezinde bulunan özellikle yaşlı vatandaşların yoğun olarak dinlendiği Saray Altı Parkında ücretsiz çay ikramı uygulaması başlatacak.

Pilot uygulamanın başlatılacağı parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pandemiden dolayı parklarda sökülen bankların tekrar yerine konulacağını belirten Ekinci, belediyeden görevlendirilecek bir personel nezdinde kurulacak stantta vatandaşlara ücretsiz çay ikramının yapılacağını aktardı.