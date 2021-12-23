Viranşehir Belediyesi, ruhsal hastalıklar mücadele konulu seminer düzenlendi - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik "Ruhsal Hastalıklarla Mücadele" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) işbirliğiyle kadınlara yönelik "Ruhsal Hastalıklarla Mücadele" konulu seminer verildi.

Seminere, Psikolog Sözer Ektiren, Sosyal Hizmet Uzmanları Kemal Tekin, Meral Dağdeviran, Viranşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ruken Olcay ve kadın kursiyerler katıldı.

Bilgilendirme seminerinde şizofreni ile ilgili temel bilgiler, başlangıç aşaması ve hastalığa yakalanan hastalarla nasıl iletişime geçileceği konular anlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ruken Olcay, seminerin çok verimli ve olumlu geçtiğini belirterek, eğitici ve bilgilendirme seminerlerinin devam edeceğini kaydetti.