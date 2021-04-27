Viranşehir Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde stabilize yol çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmaları kapsamında Gözler Mahallesi'nde stabilize yol yapım çalışması başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelere yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ulaşım sıkıntısı yaşayan mahalle sakinlerinin sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Ekinci, hizmet atağının her geçen gün arttığını ve artmaya devam edeceğini aktardı.

Ekinci, hedeflerinin tüm kırsal mahalle yollarını yapmak olduğunu ifade etti.