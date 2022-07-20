Viranşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki stabilize yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatıyla yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, plan ve program dahilinde kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, üst yapı çalışmaları kapsamında Dinçkök Mahallesi Tepeyolu sokakta stabilize yol yapım çalışmasına başladı.

Yol yapım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ekinci, kırsal mahalle ve mezralarda ihtiyaç duyulan bölgelerde stabilize yol yapım ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Belediye imkanlarının her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyen Ekinci, "Daha güzel ve yaşanabilir bir Viranşehir hedefiyle canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." dedi.