Viranşehir Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika

Viranşehir Belediyesince glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki ayda bir dağıtılan yardım kapsamında, 85 çölyak hastasına içinde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, gibi yiyeceklerin bulunduğu gıda kolisi verildi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çölyak hastalığının hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, her zaman onların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan ise verilen destekten dolayı Ekinci'ye teşekkür etti.