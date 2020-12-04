Viranşehir Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekinci, makamında kabul ettiği öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ekinci, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin geleceklerine yön verebilmeleri için belediye olarak destek sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin rahat bir ortamda çalışmaları için bir süre önce eski belediye hizmet binasını eğitim merkezine dönüştürdüklerini hatırlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Eğitimin olmadığı bir yerde başarı yakalanamaz. Eski hizmet binamızı eğitim yuvasına dönüştürdük. Lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlamaları için Milli Eğitim ile görüştük. Tüm branşlarda öğrencilerimize destek verecekler. Bu çocuklara vatana ve millete iyi bir evlat olmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Eğitime bir hizmet kazandırdığımız için çok mutluyum. Eğitim varsa gelecek var."