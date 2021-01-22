Viranşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye destek - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile için yardım çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyübiye Mahallesinde maddi sıkıntılar yaşayan Suriyeli Firaz Davut, yardım için belediyeye başvurdu.

Ailenin durumun inceleyen belediye ekipleri, yardım için çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, maddi sıkıntılar çeken Suriyeli Davut ailesine maddi ve manevi destekte bulunacağını ifade etti.

Talebin iletilmesiyle çalışma başlattıklarını belirten Ekinci, "İlçemizde böyle zor durumda bir ailemiz var. Basınımız sayesinde haberdar olduk. Elimden geleni yapacağım. Bizler komşusu açken tok yatan insanlardan değiliz. Ailemiz için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.