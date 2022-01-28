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DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı - Son Dakika

DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı

28.01.2022 16:20
DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, 6 bin TL'lik elektrik borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle DEDAŞ'ın 25 gündür karanlıkta bıraktığı aileye sahip çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, 6 bin TL'lik elektrik borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle DEDAŞ'ın 25 gündür karanlıkta bıraktığı aileye sahip çıktı.

Viranşehir İlçenin Şırnak Mahallesinde yaşayan ve tek gelir kaynakları engelli çocuklarının maaşı olan Kaya ailesine, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sahip çıktı. İddiaya göre, Kaya ailesinin 6 bin TL fatura borcu gerekçesiyle 25 gün önce Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) tarafından elektrikleri kesildi. Anne, baba, biri zihinsel engelli 3 çocuklu aile, kesinti nedeniyle günlerdir karanlıkta yaşıyor. Elektriklerin kesik olduğu 2 odalı evlerinde kırılan pencere camlarını poşetle kapatan aile, karanlıktan kurtulmak için kullandıkları ışıldakları şarj etmek için ise komşunun elektriğini kullandığı bildirildi. Duruma duyarsız kalmayarak aileyi evinde ziyaret eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, duyduğu üzüntüyü ifade etti. Zor günler geçiren ailenin sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Ekinci, aileye yalnız olmadıklarını, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını ve Viranşehir Belediyesinin imkanları dahilinde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Yaşadıkları zor koşulları dile getiren Baba Mehmet Salih Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu zorlu günlerde kendilerini yalnız bırakmayan belediye başkanı Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı
DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı
DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı

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Salih Ekinci, Engelli, Şırnak, Ekinci, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEDAŞ'ın karanlıkta bıraktığı aileye belediye sahip çıktı - Son Dakika


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