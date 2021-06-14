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Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi - Son Dakika

Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi

14.06.2021 15:33
Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Viranşehir Belediyespor, kendi evinde Elbistanspor'u 5-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Viranşehir Belediyespor, kendi evinde Elbistanspor'u 5-0 mağlup etti.

BAL liginde şampiyonluk hesapları yapan Viranşehir Belediyespor, ligin ikinci maçında kendi sahasında Elbistanspor ile karşılaştı. Yeni İlçe stadyumunda oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakmayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Ömer Dereci ve Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir ile birlikte seyretti.

Maça hızlı başlayan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 16. dakikasında Lokman Akyıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını daha da sıklaştıran Viranşehir Belediyespor, 19. dakikada bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Lokman Akyıldız, kaleciyi geçemedi. Kaçan penaltıdan 2 dakika sonra ev sahibi ekipten Emre Yüce, farkı 2 'ye çıkararak ilk yarının sonucunu tayin etti.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oynayan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 52. dakikasında İbrahim Talay'in attığı golle durumu 3-0 yaptı. Maçın 58.dakikasında Emre Yüce, kendisinin 2'nci, takımının 4'üncü golünü atarak farkı 4'e çıkardı. Gole doymayan ev sahibi ekip, İbrahim Talay'ın 66. dakikada kendisinin 2'inci takımının 5 golünü atarak takımını skoru 5-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan sonra soyunma odasına giden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Teknik ekip ve takıma çok inandığını ifade eden Başkan Ekinci, ilçenin 3. Lig özlemini dindireceklerini kaydetti.

Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş ise alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Sezonun ilk maçında Şanlıurfa Belediyespor'a deplasmanda mağlup olmalarının bir kaza olduğunu belirten Tutaş, "Aynı hataya bir daha düşmemek ve iddiamızı sürdürmek için Elbisatanspor'u mutlak suretle yenmemiz gerekiyordu. Takım olarak iyi hazırlanmış ve galibiyete şartlanmıştık. Bu duygu ve düşüncelerle maça çıkıp güzel bir oyunla farklı kazanmasını bildik. Önümüzdeki 3 maçta 9 puanlık bir seriyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirirsek, şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz. Biz bu takımı 3.lige çıkarmak için var gücümüzle çalışıp mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik de alınan galibiyetten dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Haftayı 3 puanla kapatan Viranşehir Belediyespor, Çarşamba günü grubun güçlü ekiplerinden Türkoğlu Belediyespor'u konuk edecek. - ŞANLIURFA

Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi
Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi
Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi

Viranşehir, Şanlıurfa, Futbol, Ekinci, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Viranşehir Belediyespor, Elbistanspor'u 5 0 yendi - Son Dakika Spor


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