Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga - Son Dakika

Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve Yaşar Celal Sığak'ın ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kavga anının bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga

Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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