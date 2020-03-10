Viranşehir'de 120 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika

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Viranşehir'de 120 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan R.D ile T.D., tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan R.D ile T.D., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de son günlerde artan hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde girdikleri ahırdan 120 küçükbaş hayvan çaldığı belirlenen R.D ile T.D., jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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