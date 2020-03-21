Viranşehir'de 2 ayrı intihar - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Seher K. (16) evlerinin balkonundan atlayarak, Abdullah Ö. (21) iple kendini tavana asarak intihar etti.

Viranşehir'de yaşanan 2 intihar olayından ilki, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Seher K., 5'inci kattaki evlerinin balkonunda atladı. Ambulansla ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seher K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İkinci intihar olayı ise Hürriyet Mahallesi 'nde yaşandı. Abdullah Ö., evlerindeki odasında kendini iple tavana astı. Ö.'nün cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

İntihar olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.