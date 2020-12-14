Viranşehir'de 3 milyon 500 bin liralık havuzun temeli atıldı

Viranşehir'de, 3 milyon 500 bin liralık yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Viranşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle inşa edilecek olan kapalı yüzme havuzunun temel atıldı. Şırnak Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, Şırnak Mahalle Muhtarı Faysal Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde konuşan Ekinci, "Viranşehir'de gençlerin ve vatandaşların spor yapabilecekleri imkanlar hızla artıyor. Viranşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçenin ikinci kapalı yüzme havuzunu Şırnak Mahallemize inşa ediyoruz. Hizmet, sadece yol su ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunlar zaten bizim asli görevlerimizdir. Bunun yanında Hemşerilerimize spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırıyor, Viranşehir Belediyesi olarak tesis yatırımlarına devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yediden yetmişe her yaşta Viranşehirliyi yüzme sporu ile buluşturacak. Viranşehir'in ikinci kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan yarı olimpik yüzme havuzu 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına teşekkür eden Başkan Ekinci, bu ve buna benzer yatırımların tüm mahallelerde devam edeceğini kaydetti.

Yapılan dua ve kurban kesimi ve sonrasında Ekinci ile beraberindeki belediye meclis üyeleri, havuzun temelini attı. Temeli atılan ve 955 metrekarelik alanda inşa edilecek yarı olimpik havuz, 25 metre uzunluğunda, 1.35 derinliğinde, 12 metre genişliğinde ve 3 kulvarı barındıracak. Ayrıca tesiste, soyunma odaları, yönetim odası, hacim odası, antrenör odası, malzeme ve temizlik odaları bulunacak. - ŞANLIURFA