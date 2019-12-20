Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi - Son Dakika

Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi

6 saat önce

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panoların 7'si tahrip edildi.

Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi, System.String[]

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panoların 7'si tahrip edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panolardan (ASOP) 7'sini kırarak tahrip etti. Saldırganların gece Hürriyet Mahallesinde 5, Azadi Mahallesinde ise 2 panoyu tahrip ettiği belirlendi. Yaşanan olayla birlikte bu güne kadar Viranşehir'de saldırı sonucu tahrip edilen pano sayısı 327'ye yükseldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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