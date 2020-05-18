Viranşehir'de 800 aileye ramazan yardımı - Son Dakika

Viranşehir Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi 800 aileye ramazan yardımında bulunuldu.

Dernek başkanı Ali Rıza Topkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçe merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan yardıma muhtaç kimsesiz ailelere yardım ulaştırma gayesiyle çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverlerden toplanan gıda malzemelerinin dernek üyeleri tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Topkan, "Şu ana kadar ilçe merkez ve mahallelerde ikamet eden 800 aileye yardımda bulunduk. Ramazan bitene kadar da planlama dahilinde çalışmalarımız sürecek. İlçedeki 150 yetim çocuk için de bayramlık kıyafet yardımında bulunacağız. Yetim çocuklarımızın bu bayramda hiçbir eksiklik hissetmemeleri, beğendiklerini giymeleri için çalışıyoruz. Yine ailelere hijyen kolileri de dağıtıyoruz. Hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.