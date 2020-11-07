Viranşehir'de akrabalar arasında taşlı-sopalı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Işıldar Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. İhbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlanan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlattı.