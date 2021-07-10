Viranşehir'de Aşı Seferberliği: Kırsal Mahallerde 2 Gün İçinde 2652 Kişi Aşılandı - Son Dakika

Viranşehir'de Aşı Seferberliği: Kırsal Mahallerde 2 Gün İçinde 2652 Kişi AşılandıBütün Türkiye'de olduğu gibi Viranşehir ilçesinde de aşı çalışmaları tam hız devam ediyor. Viranşehir'de 120 kişiden oluşan sağlık personelleri kırsalda 2 gün içerisinde 2652 kişiye ilk doz Covid-19 aşısı yaptı. Türkiye'de aşı ortalamasının altında olmasından dolayı Şanlıurfa genelinde saha ekipleri ve aşı istasyonlarının faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Son iki gün içerisinde takviye ekiplerle birlikte Viranşehir'de kırsal mahallelerde aşı seferberliği başlatıldı. İlk gün 104 kişiden oluşan 52 ekiple Viranşehir'in güney kısmında kalan 110 kırsal mahallede aşı çalışması yapıldı. Aşı çalışmalarının birinci gününde 1762 kişiye Covid-19 aşısını yaptı. Ekipler aynı zamanda vatandaşlara Covid-19 aşısı hakkında bilinçlendirme de yaptı. Enfekte oranın düşük tutulabilmesinin tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirten ekipler bağışıklık oranının yükselmesi ile ülkemizin Covid-19 ile mücadelede başarıyı yakalayacağını vatandaşlara aktardı. KIRSAL MAHALLELER TEK TEK TARANDIİlk gün ilçenin güneyini ikinci gün ilçenin kuzeyindeki kırsal mahallelerini tarayan ekipler 2652 vatandaşı aşılarken uğradıkları her mahallede vatandaşları aşı konusunda bilinçlendirdi. Vatandaşları ikna etme konusunda zorluk yaşamadıklarını aktaran Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Vecdi Yıldırım, kulaktan dolma bilgilerle vatandaşların yanıltıldığını belirterek tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede başarının anahtarının aşılama ile mümkün olacağını söyledi. İLÇE MERKEZİNDE AŞI İSTASYONLARI ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORKırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezinde aşı istasyonları ile çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten İlçe Sağlık Müdürü Vecdi Yıldırım, vatandaşlardan aşı konusunda duyarlı olmalarını istedi. Sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlığı için aralıksız mücadele yürüttüğünü, konu ile ilgili vatandaşların sağlık çalışanlarına destek vermesi gerektiğini ifade eden Müdür Yıldırım, Yenişehir Mahallesinde Trenyolu Parkında kurulacak aşı istasyonunda aşılama çalışması yürüteceklerini belirterek vatandaşları bu istasyonlarda aşı olmaya davet etti.