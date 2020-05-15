Viranşehir'de berber ve kuaförlerde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, müşteri kabulüne başlanan iş yerlerinde hijyen koşullarını ve salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Öte yandan, semt pazarlarında da maske, eldiven ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.