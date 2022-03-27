Viranşehir'de "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
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Viranşehir'de "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi

27.03.2022 09:56
Viranşehir'de "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi

Viranşehir'de "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi.

Viranşehir'de "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi.

Viranşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen "Kadim Şehirde Kadim İzler Yarat" temalı festival günleri etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda, Şelengo Tiyatro Grubu tarafından "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi.

Viranşehir'in kalabalık aile yapısı, komşu ilişkileri ve misafirperverliğinin mizahi bir dille anlatıldığı oyun, tiyatro severlerden tam not aldı.

Oyun sonrası Belediye Başkanı Salih Ekinci ve AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

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Viranşehir, Hisarcık, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viranşehir'de 'Bir ekip iki oyun' tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Viranşehir'de "Bir ekip iki oyun" tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
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