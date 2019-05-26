Viranşehir'de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlada balonlara bağlanmış doçka uçaksavar mermileri bulundu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
'nın Viranşehir
ilçesinde bir tarlada balonlara bağlanmış doçka uçaksavar mermileri bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Viranşehir ilçesinde bir tarlada ucunda patlayıcıya benzer demir parçaların olduğu balonları gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme yaptı. Yapılan incelemede mühimmatın iki adet balona misina ipi ile bağlanmış 14.5 milimetre doçka uçaksavar mermisi olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü
Tarlaya Mühimmat Bağlı Balon Düştü
Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar
TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi