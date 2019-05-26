Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi

Viranşehir'de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlada balonlara bağlanmış doçka uçaksavar mermileri bulundu.

Viranşehir'de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlada balonlara bağlanmış doçka uçaksavar mermileri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Viranşehir ilçesinde bir tarlada ucunda patlayıcıya benzer demir parçaların olduğu balonları gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme yaptı. Yapılan incelemede mühimmatın iki adet balona misina ipi ile bağlanmış 14.5 milimetre doçka uçaksavar mermisi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
Sabah, Şanlıurfa, Viranşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü Tarlaya Mühimmat Bağlı Balon Düştü Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]