Viranşehir'de Camiler Temizlendi
1 saat önce
Viranşehir Derneğince ilçede cami temizleme kampanyası başlatıldı.
Viranşehir
Derneğince ilçede cami temizleme kampanyası başlatıldı.
Dernek Başkanı Murat Karadaş
ve dernek üyeleri, kampanya kapsamında Yenişehir
Mahallesi'nde bulunan Kemal Veysi Tepret Camisi'nde toplanarak temizlik yaptı.
Karadaş, camilerin temizlenmesinin tüm Müslümanların görevi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İlçe merkezindeki bütün camilerimizin temizliğini yapacağız. Amacımız farkındalık oluşturmak. Dernek olarak öncü bir proje yürüterek böylesi anlamlı bir kampanyayı başlattık. Emeği geçen tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:22 Kaynak: AA
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