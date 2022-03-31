Viranşehir'de camilerde ramazan temizliği yapıldı - Son Dakika
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Viranşehir'de camilerde ramazan temizliği yapıldı

31.03.2022 16:23
Viranşehir'de camilerde ramazan temizliği yapıldı

Viranşehir Belediyesi'nce ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Viranşehir Belediyesi'nce ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçedeki camilerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Camilerdeki halılar, ayakkabılıklar ve pencerelere kadar her yer özenle temizlendi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ramazan ayı öncesi özenli şekilde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, ""Mübarek ramazan ayına bildiğiniz gibi çok kısa bir süre kaldı. Çok şükür koronavirüs salgınının o sıkıntılı günlerini de geride bıraktık. İnşallah bu ramazanda o özlediğimiz teravihlerimizi yeniden yaşayacağız. Biz de belediye olarak cemaatin daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarımıza hız verdik. Koronavirüs sürecinde de camilerimizi sürekli dezenfekte ediyorduk, şimdi daha özenli yapmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerim olmak üzere tüm İslam alemine huzurlu bir ramazan diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Viranşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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