Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ilçede bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:00 Kaynak: AA

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