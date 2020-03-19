Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

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Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, ilçede bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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