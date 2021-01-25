Viranşehir'de canlı hayvan pazarında zemin düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Viranşehir'de canlı hayvan pazarında zemin düzenlemesi yapıldı

Viranşehir Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarında zemin düzenlemesi gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarında zemin düzenlemesi gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, canlı hayvan pazarında vatandaşların rahat bir ortamda alışverişlerini yapması için zemin düzenleme ve iyileştirme çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında hayvan pazarında genel temizlik, zemin sıkıştırma ve mucur serimi gerçekleştirildi.

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