Viranşehir'de CHP'ye 1200 Kişi Katıldı. Salıcı: "Erdoğan Sen Artık Zalime Dönüştün"

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 2018 yılında toplam üye sayısı 293 olan Viranşehir'de 1200 yeni üyenin rozet takma törenine katıldı. Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Sen iktidara geldiğin zamanki Tayyip Erdoğan değilsin. Sen zalime dönüştün, sarayın adamı oldun. Sen Viranşehirlinin kalbinde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan değilsin. Öyle olsaydı bugün 1200 tane Viranşehirli gelip bize yoldaş olmazdı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde CHP'nin 1200 yeni üyesi için düzenlenen törene katıldı. Bir düğün salonunda yapılan törende konuşan Salıcı, şunları söyledi:

"Şanlıurfa üye katılım töreni yapmıyoruz. Sadece Viranşehir'den CHP'ye katılıp bizim yol arkadaşı olmak isteyen değerli kardeşlerimizi katıyoruz. Ben size bunun ne demek olduğunu anlatayım. Viranşehir'de 2018 yılında yapılan genel seçimlerde HDP 50 civarında oy almış, AK Parti yüzde 41, MHP 3,7 oy almış. Biz maalesef 1,6 oy almışız. Viranşehir seçim sonuçları 2018. Aldığımız toplam oy 1287. Bu katılımdan önce CHP üye sayısı 293. Bunları bizim sistemimizden görebiliyorsunuz…Bugün 1200 kişiyi katıyoruz. Mevcut üye sayımızın dört katı bir sayıda arkadaşımız bugün Viranşehir'de CHP'ye katılıyor.

Bu katılım, bize gelen arkadaşlar nereden geliyorlar? Hangi siyasi partiden geliyorlar. 2018 yılındaki oyumuz belli olduğuna göre mutlaka bu arkadaşlarımız başka bir siyasi partiye oy verip CHP'ye katılan arkadaşlarımız. ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nden koparak geliyorlar ya başka bir partiden geliyorlar. Bizim CHP'ye katılan hiçbir arkadaşlarımızın geçmişte hangi siyasi partiye oy verdiğini sorgulamak gibi bir hakkımız yok. CHP'nin ne olduğunu, kurucusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bilerek geliyorlar.

"ÇÖZÜM YOK"

Adalet ve Kalkınma Partisi bir süredir CHP ile ilgili yalan yanlış algılar yaratmaya çalışıyordu. 'CHP'liler Sivas'ın ötesine geçmez' diyordu. Dün Mardin'de dedim ki 'Sayın Erdoğan burada Mardin yazıyor'. Bugün de diyorum ki 'Sayın Erdoğan bak Viranşehir yazıyor'. Benim bildiğim Viranşehir Sivas'ın ötesinde. Buraya geliyoruz, senin milletvekillilerini göremiyoruz. Onlar kapalı kapılar ardından görüşmeler yapıp çekip gidiyorlar. Onu yapmıyor olsalardı sizin bu yaşamış olduğunuz DEDAŞ felaketine çözüm bulurlardı. Burada geniş tarım toprakları var. Sulama konusunda harcanan elektrik konusundan herkes dertli. Çözüm, çözüm yok.

"ZULMÜN ARKASINDA ERDOĞAN VAR"

Bugün Sanayi Odasını ziyaret ettim. Sordum Sanayi Odasında 'Sayın Başkan bu elektrik sorununa neden çözüm bulunamıyor?'. Bu DEDAŞ neden bu kadar güçlü, kim var bu DEDAŞ'ın arkasında?' Arkadaşlar dediler ki 'Cengiz Holding var'. Cengiz Holding kim, 'Beşli Çete'nin elemanlarından birisi. 'Beşli Çete' neden bu kadar güçlü, onun arkasında kim var? Tayyip Erdoğan var. Sana eziyet eden DEDAŞ'ın arkasında Cengiz Holding var. Onun arkasında da Tayyip Erdoğan var. O çete onun çetesi. 'Beşli Çete' Tayyip Erdoğan'ın kurdurduğu bir çete. Muhatabımızı doğru bilelim. O çetenin arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan var.

"KENDİ ÇİFTÇİMİZİ ZENGİN EDECEĞİZ"

Biz bu zulmü bitireceğiz 'Beşli Çete' ile kesilmiş bir anlaşmamızın imkanı yok. 'Beşli Çete'nin yapmış olduğu yanlış işlerin hepsini ortaya çıkarıyoruz. Biz sarayda da oturmayacağız. CHP iktidarında sizin elektrik ile ilgili probleminiz çözülecek. Güneş tarlaları ile beraber sizin elektrik sorununuzu çözeceğiz. Elektrik Urfa'daki üreticiye ücretsiz verilecek. Sayın Genel Başkanımız Urfa'ya geldiğinde açıkladı. Ne dediler 'Yapamazsın' dediler. Şimdi yapamazsın diyen var mı? Yok. Bitti. Biz bunu yapacağız değerli arkadaşlar. Sizin üretimin içindeki payınızı artırmak için mazotta da gübrede de elektrikte de maliyetlerinizi düşüreceğiz. Siz rahat rahat üretim yapacaksınız Türkiye de sizin yapmış olduğunuz üretim artışından dolayı yurt dışından ithal etmek zorunda kalmayacak. Başkasının çiftçisini zengin edeceğimize kendi çiftçimizi zengin edeceğiz.

"SEN VİRANŞEHİRLİNİN KALBİNDE TAHT KURAN ERDOĞAN DEĞİLSİN"

Siz destek oldunuz, İstanbullu seçmen sandığa gitti ve 800 bin oy farkı ile seçimi CHP'ye verdi. Ama o seçimi kazandıran, o örgütü organize eden, o örgütün başındaki Canan Kaftancıoğlu başkanımıza intikam duygusu beslemeyi atlamadılar. Canan Kaftancıoğlu'na ceza verdiler, ona siyaset yasağı koydular. Ey Tayyip Erdoğan sen demiyor muydun bu memlekette muhtar bile olamazsın diye manşet attılar. Benim siyasi hayatımı bitirmek için her şeyi yaptılar, bana siyasi yasak koydular' demiyor muydun? Canan Kaftancıoğlu CHP'nin bir neferi. İl başkanı. Sen senden İstanbul seçimini alan ve seni demokratik yollarla sandığa gömen, inançlı ve yiğit bir kadını siyaset dışı bıraktın. Yakışıyor mu bu sana? Sen kendine yapıldığı zaman mağdur oldum diyorsun ama o mağduriyeti başkalarına yaşatmak için de her şeyi yapıyorsun. Sen iktidara geldiğin zamanki Tayyip Erdoğan değilsin. Sen zalime dönüştün, sarayın adamı oldun. Sen Viranşehirlinin kalbinde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan değilsin. Öyle olsaydı bugün 1200 Viranşehirli gelip bize yoldaş olmazdı.

"ALTILI MASA İKTİDARDA DA SÜRECEK"

Biz altılı ittifak süreci yürütüyoruz. Bu altılı ittifak sürecinde uzun süredir beraber siyaset yürüttüğümüz siyasi partiler ve yeni kurulan partiler de var. Dolayısıyla altılı masa genel başkanlar üzerinden gayet olgun ve soğuk kanlı bir süreç yürütüyor. Biz bu süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu masa bir gün bozulur hayalleri kuranlar varsa altılı masa bozulmayacak. Altılı masa seçim günü iktidarı sandıkta yenip, mazbatayı alıp Türkiye'yi normalleştirene kadar, CHP kadroları bu mücadelenin içinde en etkili rolü oynayana kadar, o altılı masa bozulmayacak. İktidar olduktan sonra da parlamentodaki mücadelede o altılı masa devam edecek. Önümüzdeki dönemin iktidarı buralardan kuruluyor. Mardin'den kuruluyor. Urfa'dan kuruluyor. Biz CHP olarak politikalarımız hazır. Ekonomide seçildiğimizde ne yapacağımızı biliyoruz. Tarım üretimini artırmak, seni rahatlatmak için ne yapacağımızı biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürüyüşünü. Altılı masanın iktidarını ne yaparlarsa yapsın engelleyemeyecekler.

Diyorsunuz ki 'Elektrik fiyatları yüksek, bunu biraz düşürün'. 'Dış güçler var ya dış güçler, onlar izin vermiyor' diyor. 'Mazot fiyatları yüksek bunu bir düşür'. 'O geziciler var ya o geziciler, onlar engel oluyor' diyor. İşsizlik çok yükseldi, işsizliği aşağıya çek. Bir bahane buluyor. Zannedersiniz ki Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında herkesin suçu var. Adalet ve Kalkınma Partisi sütten çıkmış ak kaşık. İktidarda 20 yıldır sen varsın. Niye bahane buluyorsun sürekli. Sürekli bir bahane buluyor. Ekonomiyi düzelt diyoruz, önerilerimizi ortaya koyuyoruz CHP olarak bir bahane buluyor. Utanmasa diyecek ki 'Birinci Dünya Savaşı koşulları var, ondan dolayı yönetemiyoruz'. Onların artık miladı doldu. CHP Viranşehir'de de diğer ilçelerde de merkezde de güçlenerek gelecek.

"KÜRT SORUNU SADECE KÜRTLERİN SORUNU DEĞİL"

"Bir çözüm süreci yaşandı. Bu çözüm süreci sırasında bizim çözüm sürecine dair eleştirilerimiz vardı. Biz diyorduk ki 'Sen Kürt meselesini çözmek istiyor musun, bu yöntem ile çözemezsin'. Vatandaşın taleplerine kulak tıkayarak Kürt meselesini çözemezsin. Çözmek istiyorsan parlamentoya git. Kürt meselesini parlamentoda konuşalım. Onlar ısrar ile parlamentoya getirmediler. Biz kapalı kapılar arkasında yürütüldüğü için çözüm sürecini eleştirdik. Biz 'Kürt sorunu yoktur' demedik. Kürt sorunu var, çözülmesi gerekiyor. Bizim toplumsal barış, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kürt sorununun çözülmesinde Urfalının da Edirnelinin de katkısı ve etkisi olacak. Bu sorunu çözdüğümüz de Diyarbakırlı da Tekirdağlı da 'Oh be' diyecek. Bu sorun sadece Kürtlerin değil Türkiye'nin sorunu. Biz bu sorunu üniter yapı içinde, demokratik yollarda parlamento içinde çözeceğiz. Bu konunun da takipçisi olacağız."

Törende konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiye üç söz verdiği aktararak, "Geldiğimizde mazotu yüzde 50 olarak vereceğiz. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin borcunun faizini tamamen sileceğiz, kalan borcu taksit yapacağız. Elektrik olarak Urfa'da 2 milyon 400 hektar taşlık arazi var. Bunun bir milyonuna yakınını güneş enerjisine döndürerek, çiftçimizi bu zulümden kurtaracak" dedi.