Viranşehir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı
3 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığını bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığını bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinden 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazının satılması yasaklandı.
Kaymakam Ömer Dereci'nin imzaladığı karar, polis ekiplerince bu tür ürünlerin satışını yapan iş yerlerine tebliğ edildi.
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