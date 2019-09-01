Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı
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Viranşehir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı

3 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığını bildirildi.

Viranşehir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığını bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinden 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazının satılması yasaklandı.

Kaymakam Ömer Dereci'nin imzaladığı karar, polis ekiplerince bu tür ürünlerin satışını yapan iş yerlerine tebliğ edildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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