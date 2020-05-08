Viranşehir'de çocuklara hediyeleri verilmeye başlandı - Son Dakika

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından "23 Nisan Evde Şiir Etkinliğine" katılan çocuklara hediyeleri teslim edilmeye başlandı.

İlçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla günün temasına özel çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan çocuklara Kaymakam Ömer Dereci hediye dağıtma sözü verdi.

Daha sonra tedarik edilen hediyeler çocukların adreslerine teslim edilmeye başlandı.

Kaymakam Dereci, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde kutlandığını hatırlattı.

Çocukların çektiği bir birinden güzel videolarla günü kutladığını belirten Dereci, koronavirüs ile başarılı bir mücadele yürüttüklerini, yakın bir zamanda çocukların yeniden parklarda oynayabilmeleri için alınan tedbirlere titizlikle uyulmasını istedi.