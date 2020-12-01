Viranşehir'de dilenci operasyonu - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ana cadde, cami, hastane, iş merkezi önleri, pazar yerleri, kavşaklar ve alışveriş merkezlerinde insanların duygularını istismar eden 15 dilenci yakalandı. Bu kişilerin üzerinden çıkan paralar tutanak altına alınırken, haklarında da işlem yapıldı.