Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi - Son Dakika

Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uygulamaya konulan yüzde 50'lik ekmek zammı belediyenin itirazıyla geri çekildi.

Viranşehir'de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uygulamaya konulan yüzde 50'lik ekmek zammı belediyenin itirazıyla geri çekildi. İlçede 1 lira 50 kuruşa satılması planlanan 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılacak.


Geçtiğimiz günlerde ekmeğe yapılan yüzde 50'lik zammı yüksek bulan Viranşehir Belediyesi, gerekli mercilere itirazda bulunarak fiyatın geri çekilmesini istedi. Yapılan itirazın ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Fırıncılar Odası Başkanı Abdurrahman Oğuz ve oda yönetimi ile toplantı yaptı. Yapılan toplantıda 200 gram ekmeğin 1 lira 50 kuruş yerine 1 lira 25 kuruştan satılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Toplantıdan sonra kısa bir açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, geri çekilen zamdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, nerede haksız bir uygulama var ise oraya gereken müdahaleyi yapacağımızı siz değerli vatandaşlarımıza belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Viranşehir Belediyesi, Salih Ekinci, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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