Viranşehir'de hayvan hırsızlığı - Son Dakika
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Viranşehir'de hayvan hırsızlığı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 120 küçükbaş hayvanı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 120 küçükbaş hayvanı çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede çalınan 120 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda R.D, T.D. ve A.A, gözaltına alındı, çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.D. ve T.D. tutuklandı, A.A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Hayvanların sahibi İbrahim Halil Ekinci, hırsızların tel örgüleri keserek koyunlarını çaldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdiklerini belirtti.

Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmayla koyunlarının kısa sürede bulunduğunu aktaran Ekinci, "Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim, kendilerine durumu bildirdikten kısa bir sürü sonra buraya geldiler ve çalınan koyunlarımı hızlıca buldular. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Viranşehir'de hayvan hırsızlığı

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:05 Kaynak: AA
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