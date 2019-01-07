Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de Husumetli Aileler Barıştı

Viranşehir'de Husumetli Aileler Barıştı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 1 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasının ardından iki aile arasında başlayan husumet, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.

Viranşehir'de Husumetli Aileler Barıştı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 1 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasının ardından iki aile arasında başlayan husumet, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.

Viranşehir'de  6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden Köran ve Samatay aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından her iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için avukat Velid Aba, aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine düğün salonunda dün akşam saatlerinde barış yemeği verildi. Yemeğe; Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci ile husumetli aile mensubu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yapılan konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, dua ederek birlikte yemek yiyerek aralarındaki husumeti sonlandırdı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
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