Viranşehir'de içme suyu çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde içme suyu projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtti.

Proje ile halkın kesintisiz temiz suya ulaşacağını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Proje onaylandı ve ihale aşamasına geldik. İlçemizde ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımız içme ve kullanma suyu sorununu yoğun girişimlerimiz sonucu çözüme kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Artık Viranşehir'de bina üzerindeki o su bidonları olmayacak, çirkin görüntüye son veriyoruz. Projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."