Viranşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar dağıtılmaya devam ediliyor.

Derneğin Viranşehir temsilciliği tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 yardıma muhtaç aileye içerisinde gıda, giyim ve temizlik maddelerinin bulunduğu paketler teslim edildi.

Derneğin Viranşehir Temsilcisi Ali Topkan, yardıma muhtaç, kimsesiz vatandaşların müracaatlarını değerlendirerek, ihtiyaçlarını hazırladıklarını ve dernek üyeleriyle evlerine giderek yardımlarını teslim ettiklerini söyledi.

Yardım ulaştırdıkları ailelerin çok mutlu olduğunu ifade eden Topkan, "Ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor, özelikle çocukların sevinci bizi çalışma azmine daha da itiyor. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Bizim görevimiz yardıma muhtaç, kimsesiz vatandaşlara yardımcı olmak, sevindirmek, mutlu etmek, hayırseverlerin yardımlarını onlara ulaştırmak. Buna vesile olan tüm hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum." dedi.