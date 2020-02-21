Viranşehir'de ihtiyaç sahiplerine işitme cihazı verilecek - Son Dakika

Balca, 10 işitme engelliye işitme cihazı vereceklerini aktararak, "Raporu olup cihaz hakkı almaya hak kazananlara yardımcı olacağız. İhtiyaç sahibi olan 18 yaş altındaki 10 işitme engelli vatandaşımıza ücretsiz cihaz vereceğiz. Almak isteyen kardeşlerimiz derneğimize müracaat edebilir. Amacımız alamayan vatandaşlarımıza destek sağlamaktır." diye konuştu.

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